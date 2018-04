Andrea Damante conferma: "Sì, io e Giulia De Lellis ci siamo lasciati e sto di m...a"

"Dopo 13 ore di aereo, scopro con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte su ciò che è successo tra me e Giulia. Sì ci siamo lasciati qualche giorno fa, ma non quando Giulia ha fatto le stories" ha precisato Damante. "Ci siamo lasciati per delle cose che non andavano più bene da un po', per dei meccanismi che ormai non funzionavano" è la sua spiegazione alla fine della storia con la De Lellis.



Poi la richiesta accorata: "Vi chiedo di rispettare questo momento abbastanza di m...a, di non spalare fango come se nulla fosse, di non inventare stronzate. La cattiveria non serve a niente, specie in questi casi non aiuta. Se per favore si può dare una mano, è meglio". Poi la chiusura laconica del video: "Vi auguro una buona giornata, la mia è di m...a".



Nessun accenno, da parte di Damante, sui presunti tradimenti che avrebbero spinto alla separazione e che erano emersi dopo l'annuncio di Giulia De Lellis.