30 anni Beautiful, quando Stephanie si infuriò con Brooke

Continuano i festeggiamenti per i trent'anni dalla messa in onda della primissima puntata di Beautiful, la fiction diventata un vero e proprio cult nella storia della televisione. Dopo l'annuncio shock di ieri in cui Eric aveva chiesto a sorpresa la mano di Sally Spectra, oggi tocca invece all'epico scontro tra Stephanie e Brooke, andato in scena durante la tredicesima stagione della serie. Tra i momenti ripresi nella pillola celebrativa che ha ripercorso anche la quattordicesima e la quindicesima stagione, anche il tragico incidente di Macy e il toccante momento dell'adozione di Zende da parte di Tony e Kristen.