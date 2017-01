"The Sex Factor", il primo reality per pornostar

Sedici concorrenti, 8 uomini e 8 donne saranno chiamati a dimostrare di avere "The Sex Factor". Proprio così. Nasce in America il primo reality per trovare la nuova stella dell'hard. Le prove a cui dovranno sottoporsi i concorrenti non sono ancora note ma è facile immaginare in cosa consisteranno. A giudicarli cinque esperti del mondo del porno per un montepremi finale di un milione di dollari.