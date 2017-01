22 luglio 2014 "Simpson": un personaggio storico morirà, si pensa a Krusty il Clown La produzione non ha ufficializzato il nome ma gli indizi portano al pagliaccio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:18 - La 26esima stagione de "I Simpson" inizierà con un lutto, che interesserà uno dei personaggi storici della serie animata. I fan della famiglia gialla per mesi hanno cercato di dare un volto alla vittima e ora tutto fa pensare che sarà Krusty il Clown. A scatenare ancora di più i rumors il produttore esecutivo Al Jean, il quale ha annunciato che il titolo della prima puntata sarà "Clown in the Dumps" (Il Clown depresso).

Jean si è poi divertito a lanciare un'altra esca per i fan, scatenando una vera e propria caccia all'uomo. Il produttore ha infatti dichiarato che il doppiatore/la doppiatrice della "vittima" ha vinto un Emmy: proprio come Dan Castellaneta, l'attore che dà la voce a Krusty.



Nonostante gli indizi portino al clown alcolizzato, il produttore si è poi tirato indietro durante la conferenza stampa dellaTelevision Critics Association precisando che "non ho detto che sarà Krusty ad essere ucciso, ma non lo smentisco neanche".

Il papà de "I Simpson" Matt Groening, d'altra parte, non ha avuto problemi ad eliminare qualche tempo fa la maestra Edna Caprapall. In quel caso, tuttavia, la scelta era motivata dalla scomparsa nella vita reale della doppiatrice Marcia Wallace.



Ora c'è da chiedersi se faranno lo stesso anche con Krusty. L'unica cosa certa è chela pubblicità non può che fare bene alle serie, che negli Stati Uniti ripartirà a settembre. E poi nel mondo dell'animazione tutto è possibile: lo sanno bene i "Griffin", che hanno 'resuscitato' il cane Brian con un salvifico salto temporale.