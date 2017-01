"The Big Bang Theory" è la serie tv più vista negli Usa

La stagione televisiva 2015-2016 si è chiusa negli Stati Uniti con dei risultati a sorpresa. Il tanto chiacchierato "Game of Thrones" non ha raggiunto i vertici sperati, mentre il noto e consolidato "The Big Bang Theory" è la serie più vista della stagione. Al traguardo della nona stagione ha saputo raccogliere oltre 20 milioni di spettatori. Sul podio l'altro titolo classico della Cbs, "Ncis", seguito da "Empire".