"Simpson", Homer e Marge smentiscono: "Non ci separiamo"

"Ascoltate bene, io e Marge siamo solidi come una roccia", a smentire le voci di crisi ci pensa direttamente Homer. Con un video su Internet infatti, la coppia tanto amata dei Simpson assicura che non ha nessuna intenzione di divorziare. Seduti sulle poltrone di casa, i due sono apparsi mano nella mano, circondati da fiori e con la piccola Maggie in versione Cupido. Dietro la scritta a caratteri cubitali "Together forever".