"Amici 2017" si parte: Annalisa, Giovanni Caccamo e Michele Bravi i tutor degli allievi

Annalisa, 5 dischi d'oro e 5 di platino, oltre a 150 milioni di views su YouTube ha detto: "Amici ti mette in discussione, ti mette in condizione di guardarti allo specchio e trovare una persona completamente nuova".

Vincitore delle nuove proposte al "65° Festival di Sanremo" Giovanni Caccamo aggiunge: "Coltivare il talento è sacrificio, gioia, riflessioni, attese e coraggio".

Gli fa eco Michele Bravi, protagonista dello scorso "Sanremo" con "Il diario degli errori", che ha debuttato al primo posto della classifica italiana con l'ultimo album: "Coltivare il talento significa saper rendere uniche le proprie imperfezioni e difenderle".



Due grandi nomi per i produttori musicali, Merk & Kremont, che hanno collaborato tra gli altri con Avicii, Bob Sinclair, Fabio Rovazzi... e Daddy'S Groove, tra i pochi ad essere entrati nella Dj Mag Top 100 Djsz e che hanno collaborato tra gli altri con David Guetta, Lady Gaga, Britney Spears, Céline Dion, Usher....



Infine lunghissima la lista degli autori, da Roberto Casalino, Amara, Daniele Magro, Federica Abbate, Davide Simonetta, Giulia Anania, Gianni Pollex, Cheope e Giuseppe Anastasi, che hanno scritto tra gli altri per Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Fedez e J-Ax, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Emma, Arisa, Marracash...