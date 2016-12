7 luglio 2016 18:53 Marion Bartoli shock: "Un virus mi impedisce di mangiare. Ho paura" La tennista francese zittisce le voci su una presunta anoressia e rivela di aver contratto una malattia sconosciuta che le ha fatto perdere oltre 30 chili

Marion Bartoli rivela in un'intervista i problemi di salute che le hanno causato un drastico e preoccupante calo di peso, tanto da sollevare il sospetto che la francese soffra di anoressia. "Ho un problema con il cibo, colpa di un virus che mi impedisce di mangiare", ha detto la ex numero 7 del mondo, regina ai Championships nel 2013. "Sto vivendo un incubo", ha raccontato la Bartoli, che in due anni ha perso oltre 30 chili.

"Ad inizio anno, probabilmente nel corso di un lungo viaggio tra Australia, Stati Uniti e India, ho contratto un virus sconosciuto. Ho paura, ho sempre la tachicardia - ha raccontato Marion Bartoli negli studi della tv britannica Itv - ho sempre freddo e temo che il mio cuore possa fermarsi da un momento all'altro". Rivelazioni shock quella della tennista transalpina che ha raccontato di una quotidianità stravolta: "Questo non è vivere, è sopravvivere. Posso mangiare solo lattuga e cetrioli senza buccia; posso lavarmi solo con acqua minerale e non posso rimanere a contatto per più di cinque minuti con congegni elettronici".





Thank you @itv @hollywilloughby @schofe for giving me the chance to explain my #illness to you on @itvthismorning #iwillfight #strongmind Una foto pubblicata da Marion bartoli (@bartolimarion) in data: 7 Lug 2016 alle ore 05:28 PDT

Proprio perché allarmati per la sua salute, subito dopo il primo incontro in coppia con la britannica Anne Keothavong, i medici di Wimbledon hanno escluso la Bartoli, 31 anni, dal doppio a inviti del torneo. "Rispetto la loro decisione anche se mi dispiace perché giocare il torneo mi avrebbe fatto bene dal punto di vista mentale – si è rammaricata la francese - Al termine di Wimbledon comunque andrò in Italia per curarmi in una clinica specializzata".