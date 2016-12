L'ultima partita del Grande TorinoA Lisbona fini 4-3 per il Benfica

Il 4 maggio del 1949 lo schianto a Superga dove morirono i giocatori del Grande Torino. Un dramma che unì l'Italia del dopoguerra, che in quei ragazzi vedeva un simbolo di rinascita. Il giorno prima gli Invincibili giocarono la loro ultima partita a Lisbona col Benfica. In Portogallo i granata furono accolti con tutti gli onori. Il match era stato organizzato da Francisco Ferreira, stella della squadra lusitana, che aveva invitato l'amico Valentino Mazzola per disputare l'amichevole di lusso. Il Benfica, al termine di una partita spettacolare, si impose per 4-3. In questa gallery con le foto d'epoca ripercorriamo le giornate portoghesi dei giocatori del Toro prima della tragedia.