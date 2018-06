Lutto nel nuoto, Noemi Carrozza morta in un incidente stradale a Roma

Lutto nel mondo del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza, 20 anni, promessa della disciplina, è morta in un incidente stradale a Roma. La giovane era a bordo di un motorino in via Cristoforo Colombo, quando per cause da accertare Noemi ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. Shock in Federnuoto, che ha diramato la notizia sul proprio sito ufficiale. L'atleta era molto seguita sui social network, dove si sono susseguiti messaggi di cordoglio.