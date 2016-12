Buon compleanno a... Fernando Totti: su Twitter la gaffe dell'account francese della Fifa

Nella storia recente del calcio, non sono sicuramente mancati i giocatori di nome Fernando. Torres, Llorente, Morientes, Couto, per esempio. Da oggi però la lista si arricchisce di un vero top player: Fernando... Totti. L'account Twitter in lingua francese della Fifa ha infatti pubblicato un messaggio di auguri al capitano della Roma per i suoi 40 anni, sbagliandone il nome di battesimo. Il tweet, corredato da una foto della bandiera giallorossa con la Coppa del Mondo vinta nel 2006, è stato immediatamente ripreso dall'ironia degli utenti.