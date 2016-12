US Open, svanisce il sogno della Pennetta

foto Reuters 22:46 - Flavia Pennetta ha lottato su ogni palla, ma alla fine il sogno di giocare domenica per il titolo femminile degli US Open è svanito sotto i colpi di Victoria Azarenka. Sul cemento di New York, ultima prova stagionale del Grande Slam, la tennista azzurra è uscita sconfitta dalla semifinale contro la bielorussa numero 2 del mondo: 6-4, 6-2 il punteggio dopo 1h34' di gioco. Comunque un'ottima prestazione per la Pennetta, uscita a testa alta. ha lottato su ogni palla, ma alla fine il sogno di giocare domenica per il titolo femminile degli US Open è svanito sotto i colpi di. Sul cemento di New York, ultima prova stagionale del Grande Slam, la tennista azzurra è uscita sconfitta dalla semifinale contro la bielorussa numero 2 del mondo:il punteggio dopo 1h34' di gioco. Comunque un'ottima prestazione per la Pennetta, uscita a testa alta.

La 24enne Azarenka - due titoli Slam in carriera (Open d'Australia 2012 e 2013) - è alla seconda finale consecutiva a New York. Affronterà domenica la vincente dell'altra semifinale, tra Serena Williams, numero 1, e la cinese Li Na, numero 6. Campionessa in carica, l'americana insegue il suo quinto titolo agli Us Open, il 17° in un "major".