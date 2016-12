April Summer, auguri hot a Mancini

Nel giorno del compleanno di Roberto Mancini non potevano certo mancare gli auguri social della sua sexy tifosa numero uno, la modella inglese April Summer. La coniglietta di Playboy, che non ha mai fatto nulla per nascondere la propria fede nerazzurra così come le procaci forme, ha dedicato al tecnico jesino un video messaggio d'auguri in cui celebra il primato in classifica dell'Inter e fa l'in bocca al lupo alla squadra per la difficile trasferta del San Paolo: "Vorrei tanto essere a Napoli lunedì, so che possiamo vincere anche questa".