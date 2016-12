Sochi 2014: un'Olimpiade di problemi

15:24 - Dai modem Wi-fi attaccati con lo scotch al muro ai bagni col doppio water, in barba alla privacy. Ma questo è poco. Sochi 2014 rischia di essere ricordata come un'Olimpiade dell'orrore e degli errori, grazie anche alla diffusione dei Social Network come Twitter. Visti i numerosi inconveniente trovati sul posto, i giornalisti accreditati hanno lanciato l'hashtag #sochiproblems postando le foto più strane, ma comunque vere. Decine di migliaia di post in poche ore, vedere per credere