Fifa: "I Mondiali in Qatar si giocheranno d'inverno"

18:55 - Non c'è pace per i Mondiali di calcio in programma nel 2022. La sede della Coppa del Mondo, il Qatar, sta infatti creando parecchi grattacapi alla Fifa. La manifestazione pare che non si giocherà in estate a cusa delle elevatisisme temperature, ma addirittura in inverno. "I Mondiali non si terranno in giugno-luglio, ma probabilmente tra il 15 novembre e il 15 gennaio al più tardi", ha annunciato il segretario generale della Fifa, Jerome Valcke.

A ottobre la Fifa ha lanciato una consultazione sulle date del Mondiale 2022 del Qatar, dove le temperature in estate possono sfiorare i 50 gradi, in cui saranno interpellate "tutte le parti in causa". La decisione definitiva sarà annunciata non prima del dicembre 2014, in occasione di un comitato esecutivo della Fifa. "Giocare tra il 15 novembre e la fine del mese di dicembre, è il momento in cui il meteo è più favorevole, si gioca a una temperatura equivalente a quella di una primavera un po' calda in Europa, a una temperatura media di 25 gradi: quindi è perfetto per giocare a calcio", ha spiegato Valcke. La scelta definitiva non verrà annunciata prima del dicembre 2014.



POI LA STESSA FIFA SMENTISCE VALCKE

"Nessuna decisione riguardante il Mondiale 2022 verrà presa prima della Coppa del mondo 2014''. Questa la posizione ufficiale della Fifa, espressa tramite un comunicato dell'ufficio stampa a Zurigo, a seguito delle dichiarazioni del segretario generale Jerome Valcke. "Tuttavia - puntualizza la Fifa - la questione delle date della competizione è ancora oggetto di un'ampia consultazione che coinvolge tutti i principali protagonisti, sia per quanto riguarda la comunità internazionale del calcio (Fifa, confederazioni continentali, federazioni nazionali, leghe, club e giocatori) che i partner commerciali della Fifa''. La Fifa ricorda quindi: ''Dato che l'evento si svolgerà fra otto anni, non affretteremo il processo di consultazioni. Tutto il tempo necessario verrà preso per considerare tutti gli elementi importanti prima di adottare una decisione''. In conseguenza, la Fifa conferma che ''nessuna decisione verrà presa prima della Coppa del mondo 2014 in Brasile, come già affermato dal comitato esecutivo''.