Champions: arbitri, ma come vi vestite? Infranto il regolamento

12:15 - La prima giornata di Champions League ci ha lasciato negli occhi le reti tricolore di Balotelli e Immobile, il ritorno al gol di Tevez, ma soprattutto le strane divise degli arbitri. Fa molto discutere infatti l'abbigliamento dei direttori di gara che, al di là del discutibile aspetto estetico, va contro una regola ferrea stabilita negli ultimi anni. Questa regola, particolarmente rigorosa nelle competizioni nazionali (vedi le divise di un solo colore ai Mondiali, con la Germania tutta in bianco), stabilisce che gli indumenti delle squadre e degli arbitri non devono confondersi.

Sorprendente dunque per esempio la tenuta con cui si è presentata la terna arbitrale sul campo dello Juventus Stadium: maglia gialla, calzettoni gialli e calzoncini grigio chiaro, molto simili a quelli bianchi dei ragazzi di Allegri. Al Bernabeu invece la terna indossava dei calzoncini grigi facilmente confondibili con quelli delle merengues, mentre ancora più eclatante è il caso della partita di Dortmund, con il direttore di gara in maglia scura, assolutamente confondibile con quella indossata dall'Arsenal. Nella partita tra Benfica e Zenit, infine, il direttore di gara indossava pantaloncini chiari molto simili a quelli dei portoghesi, compresi quelli del portiere Artur.