Atene, Totti riceve il premio ma cade e va in frantumi

10:33 - Un'amichevole e prima un premio. Già successo, probabilmente anche decine di volte, ma questa sicuramente Francesco Totti non la dimenticherà. Il capitano giallorosso prima di entrare in campo contro l'Aek Atene ha ricevuto una targa per onorare la sua carriera. Peccato che, giusto al momento del passaggio di consegna, Totti l'ha mandata in frantumi prima di farla fotografare davanti agli sguardi glaciali di chi l'aveva appena premiato.