Stereotipi del calcetto: dal rissoso al ritardatario

12:09 - Il ritardatario, l'allenatore in campo, il pezzato, il falloso, il premuroso, lo specialista, l'esaltato, il lamentoso, il rissoso, quello che ci crede, quello che ci prova, il fenomeno, il veneziano, il pezzente. Ecco i 14 stereotipi del calcetto ritratti per Zootropio da quattro videomaker (Davide Cogni, Paolo Lobbia, Gianpaolo Rizziato e Giacomo Zanni) con tanto di scenette esplicative in campo. E tu, che giocatore di calcetto sei?

IL VIDEO