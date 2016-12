Rally di Monza 2013, Valentino Rossi sfiora l'impresa

13:44 - Il Monza Rally Show 2013 è di Dani Sordo. A Valentino Rossi non è infatti riuscita l'impresa. Al volante della sua Ford Fiesta Wrc, il dottore ha chiuso a soli 10"6 dallo specialista spagnolo alla guida della Citroen DS3, vittorioso in cinque prove speciali. Per il numero 46 rimane la soddisfazione di aver vinto quatto PS sulle nove in programma. Terzo posto per Dindo Capello (Citroen DS3). Ottavo posto assoluto per il campione del mondo MX1 Tony Cairoli.