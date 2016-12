Kevin Prince Boateng aggredito sotto casa dell'ex moglie

12:55 - Kevin Prince Boateng, ex giocatore del Milan e compagno di Melissa Satta, è stato vittima di un'aggressione a Kaarst, in Germania, la città dove vive l'ex moglie con il figlio. Boateng si era recato in visita proprio al bambino quando, nei pressi dell'abitazione, è stato colpito con un violento pugno da un uomo ancora non identificato. Il calciatore, nella caduta, ha riportato danni alle costole e al collo, Portato in ospedale, è stato dimesso poco dopo.

Per quanto riguarda i motivi dell'aggressione, va esclusa la rapina o un movente "calcistico" o di natura razzista: la polizia locale ha già avviato le indagini e, dopo avere ascoltato alcuni testimoni, gli inquirenti starebbero effettuando ulteriori approfondimenti nell'ambito delle conoscenze personali di Boateng. Si pensa che il responsabile potrebbe essere un amico della ex moglie.