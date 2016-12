Il nuovo Messi? Se lo è preso il Real

22:35 - Se per poter arrivare a Leo Messi si devono pagare 300 mln di euro di clausola rescissoria, tanto vale far crescere quello del futuro. E così il Real Madrid ha vestito di "blanco" Takuhiro Nakai, baby prodigio giapponese visionato durante un torneo giovanile. "Pipi", questo il suo soprannome, aveva già incantato gli appassionati Youtube del genere con le sue giocate a dir poco incredibili. Eccolo in tutta la sua bravura in un video girato quando aveva solo 7 anni.