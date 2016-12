19 dicembre 2013 Cristiano Ronaldo è il numero 1 sui social CR7 ha oltre 20 milioni di fan sui vari social network, alle sue spalle Neymar, Beckham, Bale e Messi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:23 - Cristiano Ronaldo batte Lionel Messi. Non stiamo parlando del Pallone d'Oro 2013, ma del numero di follower sui social network. Sì, perchè oggi tanto più seguito hai online, tanto più sei famoso, indipendentemente da quanti Palloni d’Oro puoi avere sul camino, perché ormai basta un gallese qualsiasi o un ex campione inglese in mutande griffate per farti precipitare al quinto gradino della popolarità social.

Il tabloid inglese Mirror, in collaborazione con il sito specializzato Starcount.com, ha stilato la classifica dei 10 calciatori più popolari nel 2013 e il risultato è sorprendente: Leo Messi si posiziona alle spalle non solo di Cristiano Ronaldo (che ha qualcosa come 20 milioni di fan su tutti i social network), ma anche di Neymar (che solo su Facebook ha 8 milioni di fan), David Beckham e Gareth Bale.

Altro dato sorprendente è l'assenza di Mario Balotelli dalla Top10, dove meritano una citazione il settimo posto di Ronaldinho (che in un anno ha conquistato 4,5 milioni di nuovi fan) e il nono di Kakà, unico "italiano" presente in lista. Interessante il successo di Wayne Rooney in Cina, dove ha ha fatto incetta di consensi con 2 milioni di nuovi seguaci sul network Sina, anche se a quelle latitudini il fascino di Beckham resta inarrivabile.

Ecco la classifica:

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid);

2. Neymar Jr. (Barcellona);

3. David Beckham (ritirato);

4. Gareth Bale (Real Madrid);

5. Leo Messi (Barcellona);

6. Mesut Ozil (Arsenal);

7. Ronaldinho (Atletico Mineiro);

8. Wayne Rooney (Manchester United);

9. Kakà (Milan) ;

10. Robin Van Persie (Manchester United)