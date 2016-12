Calcioscommesse, stangata della Corte Figc: nove mesi a Stefano Mauri

19:40 - Sanzione aggravata da sei a nove mesi di squalifica per Stefano Mauri, centrocampista della Lazio accusato nel processo sul calcioscommesse di omessa denuncia per Lazio-Genoa del 11 maggio 2011. Questa la decisione in secondo grado della Corte di Giustizia della Figc. La Corte di giustizia federale, si legge nel dispositivo, ha accolto in parte il reclamo della procura federale ed ha inflitto a Mauri la squalifica per nove mesi complessivi, mentre a Lazio dovrà pagare un'ammenda di 50 mila euro. Respinti i ricorsi della stesso Mauri e del club biancoceleste.