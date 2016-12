Benevento, ultrà "cacciano" Evacuo Saluta gli avversari, "lasci la città"

16:56 - Un saluto ai tifosi della Nocerina al termine dell'acceso derby con il Benevento nel campionato di Lega Pro è costato l'addio alla squadra sannita all'ormai ex capitano Felice Evacuo.

Quel gesto di affetto nei riguardi dei suoi ex sostenitori (Evacuo nella scorsa stagione ha militato nella Nocerina, ndr) non è andato giù alla curva sud beneventana che ha addirittura prodotto un comunicato-ultimatum: "Il signor Felice Evacuo ENTRO STASERA deve effettuare la RESCISSIONE DEL CONTRATTO senza attendere decisioni altrui; contestualmente alla rescissione è pregato di LASCIARE LA CITTA' entro lo stesso termine. Non solo. L'eventualità che Felice Evacuo possa presentarsi alla prossima seduta di allenamento sarà considerato un AFFRONTO ALLA CURVA SUD e come tale sarà trattato". I tifosi sono stati accontentati: Evacuo ha chiesto la rescissione del contratto. Hanno vinto loro, ha perso il fair play.