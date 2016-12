Kasia Smutniak è contro tutti solo al cinema

foto Ufficio stampa Correlati CLIP IN ANTEPRIMA

"Tutti contro Tutti" è una commedia divertente, diretta da Rolando Ravello in uscita il 28 febbraio, che affronta temi seri come il problema della casa, dell'occupazione e dell'integrazione razziale. Nel cast Ravello (che interpreta anche il ruolo di Agostino), Kasia Smutniak e Marco Giallini con la partecipazione di Lorenza Indovina. Le musiche originali sono di Alessandro Mannarino e Tony Brundo. A Tgcom24 in anteprima una scena del film.

Ambientato nella periferia di Roma durante un giorno di festa (la prima comunione del figlio Lorenzo) con tutta l’agitazione che accompagna un giorno così, in un appartamento di periferia. Il vestito buono, il rinfresco per festeggiare con i parenti un grande avvenimento. Chi avrebbe mai potuto pensare che tutti allegri dopo la cerimonia, Agostino (Rolando Ravello), sua moglie Anna (Kasia Smutniak), il caustico Nonno Rocco, i due figli Erica e Lorenzo accompagnati da tutta la famiglia del cognato, Sergio, Romana e i loro figli Rossana e Luca, arrivati sul pianerottolo, avrebbero trovato la porta chiusa, la serratura cambiata e degli sconosciuti dentro la propria abitazione. Gli avevano rubato casa, pratica diffusa nei palazzoni popolari delle nostre città. Per riconquistare la loro casa la famiglia decide di occupare il pianerottolo e inizia così una guerra epocale e tragicomica tra poveri, o forse sarebbe meglio dire tra nuovi poveri, per la riconquista di un diritto inalienabile, il diritto ad una casa.



"Tutti contro Tutti nasce dall’esigenza di raccontare quello che mi sta a cuore, - spiega Ravello - che muove il mio sguardo sul mondo e mi agita i pensieri. Mi interessa chi fa fatica, mi piace chi non è fortunato, ci entro naturalmente in empatia. Così, quando qualche anno fa, Agostino mi chiamò mentre ero in mezzo al traffico, per raccontarmi che gli avevano rubato casa, mi è venuto naturale pensare ad un film che raccontasse le battaglie che si trova a combattere chi vive il nostro tempo".