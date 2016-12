Justin e Jessica insieme anche sul set

foto Olycom Correlati PASSIONE TRAVOLGENTE Justin Timberlake e Jessica Biel che, fianco a fianco anche sul set. Timbarlake curerà infatti la colonna sonora del prossimo film della Biel, "The Devil and the Deep Sea". Un ruolo drammatico per Jessica che nella pellicola, scritta e diretta dal regista Bill Purple, interpreterà una giovane donna vittima di un incidente stradale. Sembra andare a gonfie vele l'amore trache, dopo essersi ufficialmente fidanzati , ora saranno. Timbarlake curerà infatti la colonna sonora del prossimo film della Biel, "". Un ruolo drammatico per Jessica che nella pellicola, scritta e diretta dal regista Bill Purple, interpreterà una giovane donna vittima di un incidente stradale.

Nel cast anche Jeffrey Dean Morgan, nei panni di Henry, un vedovo che non riesce a superare la perdita dell'adorata moglie (Jessica Biel), scomparsa in un incidente d'auto. L'uomo riuscirà a tornare alla vita aiutando una ragazzina (Chloe Moretz) a realizzare il suo sogno: costruire una zattera per attraversare l'Atlantico. Le riprese del film inizieranno il prossimo autunno a New Orleans.



Un periodo d'oro per la neo-sposina che per l'estate ha messo in cantiere - oltre al matrimonio - ben due film. Jessica sarà infatti protagonista di "Total Recall" (remake di "Atto di Forza") e del thriller "The Tall Man", che usciranno entrambi negli Stati Uniti ad agosto. E' inoltre in trattative per il ruolo principale della commedia romantica "My Owner's Wedding".