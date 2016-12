Pasqua al cinema, con la sposa Vanessa Incontrada e il "pappone" Woody Allen

12:00 - Il weekend pasquale si preannuncia ricco di sorprese. C'è la commedia romantica "Ti sposo ma non troppo" di Gabriele Pignotta, con Vanessa Incontrada al centro di una spirale di matrimoni e divertenti equivoci. Si ride anche con John Turturro, che nel suo "Gigolò per caso" mette insieme un cast stellare con nomi del calibro di Woody Allen, Sofia Vergara, Sharon Stone e Vanessa Paradis.

Ai più piccoli è dedicata l'animazione "Rio 2 - Missione Amazzonia". I simpatici e coloratissimi pappagallini intraprendono un lungo viaggio dal Brasile all'Amazzonia, alla ricerca delle proprie origini.



Ritorna al cinema anche Johnny Depp per il thriller fantascientifico "Transcendence". Nel film veste i panni di un ricercatore esperto di intelligenza artificiale che, in punto di morte, decide di regalare il suo cervello a un computer.



In sala anche l'ultima pellicola dei Manetti Bros "Song 'e Napule", un poliziesco dall'anima partenopea. Al centro c'è la figura di Paco (Alessandro Roja), un pianista costretto ad indossare la divisa per sbarcare il lunario. La passione per i neomelodici lo porterà però al centro di una buffa e grottesca sceneggiata.