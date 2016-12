7 maggio 2014 "Devil's Knot: Fino a prova contraria", tra omicidi satanici e ingiustizia Esce l'8 maggio il thriller ispirato ad un fatto di cronaca vera con Colin Firth e Reese Witherspoon Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:00 - Esce nelle sale l'8 maggio "Devil's Knot - Fino a prova contraria" con protagonisti Reese Witherspoon e Colin Firth. Il regista Atom Egoyan fa rivivere la serie di omicidi a sfondo satanico che sconvolse nel 1993 la cittadina di West Memphis, in Arkansas. Tre adolescenti furono accusati ingiustamente per la morte di 3 bambini, nonostante mancassero le prove, e scarcerati dopo 18 anni di prigione.

"Devil's Knot : Fino a prova contraria" ripercorre le indagini del caso noto come i "Tre di West Memphis", concentrandosi sul dolore di una delle madri dei bimbi uccisi (Reese Witherspoon). La donna all'inizio è convinta della colpevolezza dei ragazzi, ma piano piano inizia a ricredersi grazie anche al lavoro dell'investigatore privato Ron Lax (Colin Firth).



All'epoca dei fatti fu proprio il detective a scoprire che il DNA trovato sui corpi dei bambini uccisi non corrispondeva con quello degli accusati. Nonostante questo elemento e la mancanza di prove concrete a loro carico, i tre ragazzi finirono comunque in galera. Nel 2011 sono usciti grazie ad un cavillo legale, rimanendo tuttavia colpevoli agli occhi della legge.