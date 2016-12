24 dicembre 2013 Raoul Bova, Leonardo Pieraccioni e tutti gli altri: il Natale al cinema tra amore e risate Tutti i film da "scartare" sotto l'albero durante le feste Tweet google 0 Invia ad un amico

08:43 - Tante risate al cinema per Natale. A partire da "Indovina chi viene a Natale?" di Fausto Brizzi con un supercast da Raoul Bova a Diego Abatantuono, che torna con una favola di Natale originale e divertente. In sala durante le feste anche "Colpi di fortuna" di Neri Parenti e Leonardo Pieraccioni con "Un fantastico via vai". Spazio anche al cinema americano con il kolossal "Lo Hobbit - La desolazione di Smaug" e l'animazione Disney "Frozen".

Al cinema il kolossal fantasy "Lo Hobbit: La Desolazione di Smaug", che fa luce sul passato di Bilbo Baggins (Martin Freeman) ed è ambientato 60 anni prima de "Il signore degli Anelli". Piatto forte delle feste saranno però i film italiani. La famiglia allargata di "Indovina chi viene a Natale" di Fausto Brizzi è la protagonista della natalizia che vanta un cast di stelle tra cui Roul Bova nel ruolo di un disabile senza braccia, Caludia Gerini, Cristiana Capotondi e Claudio Bisio. Sui grandi schermi delle feste troviamo anche "Colpo di fortuna" di Neri Parenti, film ad episodi con l'improbabile coppia di soci formata da Christian De Sica e Francesco Mandelli, e Pieraccioni in crisi coniugale ne "Un fantastico via vai".



Sotto l'albero anche due pellicole dedicate ai più piccoli: il simpatico pupazzo di neve di "Frozen - Il regno del ghiaccio", animazione targata Disney e "Piovono polpette 2"; il sequel che vede lo scienziato pasticcione Flint alle prese con altri cataclismi alimentari.