"Zootropolis" animazione record, oltre un miliardo di dollari al botteghino

Record al botteghino per " Zootropolis ", che è entrato a sorpresa nella classifica dei titoli che hanno superato il miliardo di dollari di incasso nel mondo. Il film d'animazione Disney con protagonisti la coraggiosa coniglietta Judy e l'astuta volpe Nick si è piazzato al 26esimo posto della classifica generale ed è il quarto titolo per la sezione animazione. Sul podio per adesso resistono Frozen (1,2 mld), Minions (1,1 mld) e Toy Story 3 (1 mld).

Un successo insperato, che ha stupito anche i registi Byron Howard e Rich Moore. "Un miliardo è un numero enorme. Non riesco a immaginare un miliardo di niente" ha dichiarato Moore al quotidiano Usa Today "Mentre lavoravamo al film speravamo che il pubblico potesse amare questo mondo come lo amavamo noi, creare una vera connessione con le persone. Vedere che è accaduto è molto gratificante"



E dopo il successo si fa sempre più concreta l'idea di un sequel. Anche se per ora non c'è ancora nulla di ufficiale, Howard ha ammesso "è più facile guardare avanti quando c'è questo tipo di affetto da parte del pubblico. Vogliamo discutere sul futuro dei personaggi e un sequel è una grande possibilità"