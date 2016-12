"Wilde Salomé", Al Pacino alle prese con una sexy Jessica Chastain

A cinque anni dalla sua realizzazione, il 12 maggio arriva nei cinema italiani " Wilde Salomé ", film scritto, diretto e interpretato da Al Pacino e tratto dall'opera più controversa di Oscar Wilde . Presentato alla 68.ma Mostra del cinema di Venezia , l'opera è una libera sperimentazione tra cinema e teatro. Il film sarà nelle sale sia in versione doppiata che in lingua originale con sottotitoli. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva .

Al Pacino prende per mano lo spettatore accompagnandolo in una brillante storia di lussuria, avidità e vendetta, che racconta la leggenda del Re Erode, del suo folle e perverso desiderio per la giovane figliastra Salomé, innamorata, a sua volta, di Giovanni Battista. "Salomé è il mio tentativo di fondere l'opera teatrale e il cinema. Fare in modo che questo ibrido funzioni è stato il mio obiettivo: unire tutta la qualità fotografica del cinema a quell'essenza dell'acting che è propria del teatro", dichiara l’attore e regista.



Nei panni di Salomé una splendida Jessica Chastain, mentre a completare il cast ci sono Kevin Anderson, Roxanne Hart, Estelle Parsons, Barry Navidi, Joe Roseto. E con la partecipazione straordinaria di Merlin Holland (biografo, editore, unico nipote di Oscar Wilde), Bono (che al film regala anche il brano "Salomé", eseguito proprio dagli U2), Gore Vidal, Tom Stoppard, Tony Kushner.