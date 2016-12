"Ti amo Presidente", l'amore tra Obama e Michelle sbarca al cinema

Proprio nel momento in cui l'America deve salutare Barak e Michelle, per accogliere il nuovo Presidente Donald Trump e sua moglie Melania Knavs, il film ci trasporta nel privato della vita degli Obama, all’inizio del loro cammino, del loro percorso e della loro storia, che è diventata anche quella del popolo americano e non.



Distribuito in Italia grazie a Microcinema, presentato in collaborazione con Minerva Pictures il film è prodotto anche da John Legend, vincitore di un Oscar per la miglior canzone originale, un Golden Globe, un Grammy e un Critic’s Choice Award per il brano “Glory”, scritto e interpretato insieme a Common e composto per il film Selma di Ava DuVernay. Per il film Legend ha composto un brano dal titolo “Start”, in cui sulle romantiche note suonate dal pianoforte, ci si immerge in una magica atmosfera senza tempo, proprio come l’incontro fra Barack e Michelle, dopo il quale nulla sarebbe stato più come prima.



LA TRAMA

Chicago, un magico giorno d’estate del 1989. Due colleghi decidono di incontrarsi fuori dal prestigioso studio legale in cui lavorano. Lei, Michelle, è il supervisore di lui, l’affascinate Barack. L’incontro ha tutta l’aria di essere un primo appuntamento nonostante la reticenza di Michelle. Il giovane avvocato cerca di conquistare l’irremovibile collega, nel corso di un appuntamento che li porta da una mostra d’arte alla proiezione di Fa’ la cosa giusta di Spike Lee, per giungere alla gelateria Baskin-Robbins e al loro dolce primo bacio …Da quel giorno il mondo non è stato più lo stesso.