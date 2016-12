"Io che amo solo te", nelle sale la commedia con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio

Arriva nelle sale cinematografiche la nuova commedia italiana "Io che amo solo te" , tratto dall'omonimo best seller di Luca Bianchini. Protagonisti della pellicola diretta da Marco Ponti, Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti , una coppia di futuri sposini, e Michele Placido e Maria Pia Calzone , due futuri consuoceri. Una storia che parla dell'amore e della paura d'amare ambientata in Puglia. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Ambientato a Polignano a Mare, il film racconta la storia di Ninella (Maria Pia Calzone) e del suo amore per don Mimì (Michele Placido) con cui non si è potuto sposare. Una passione ostacolata in passato che torna viva grazie a una sorpresa del destino: il matrimonio di Chiara e Damiano (la Chiatti e Scamarcio), figli rispettivamente di Ninella e don Mimì. Tre giorni di sentimenti, preparativi, nozze, feste e un viaggio attorno all'amore con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Eva Riccobono,Eugenio Franceschini, Dario Bandiera, Enzo Salvi, Dino Abbrescia, Antonio Gerardi e la partecipazione straordinaria di Alessandra Amoroso.