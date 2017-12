E' la seconda volta che uno dei romanzi più celebri della regina del giallo arriva sul grande schermo. La prima fu nel 1974, e anche in quel caso il cast era super: Ingrid Bergman, Sean Connery, Lauren Bacall e Albert Finney nei panni di Poirot. La prima del film fu anche l'ultima occasione pubblica in cui apparve la Christie che disse che il film le era piaciuto ma si lamentò dei baffi di Poirot "non abbastanza sontuosi".



Se la scrittrice vedesse la versione di Branagh probabilmente sarebbe soddisfatta, visto che in questo caso i baffi sono più che sontuosi anche se grigi e non neri come nell'iconografia classica del personaggio. All'estero il film ha avuto un grande successo al punto che si sta già lavorando a un ideale "sequel". Lo sceneggiatore Michael Green ha infatti iniziato l'adattamento di "Assassinio sul Nilo", libro precedente ma che in questo caso seguirebbe cronologicamente i fatti dell'Orient Express. Non è ancora chiaro se Kenneth Branagh resterà dietro la macchina da presa e se riprenderà il ruolo di Hercule Poirot, ma i soliti ben informati parlano di "grande apertura in tal senso".