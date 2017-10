Venezia 74: Bardem-Cruz in "Loving Pablo", coppia sul set e nella vita

Nel film di Fernando Leon de Aranoa a Venezia 74, Bardem è Pablo Escobar, il superboss del narcotraffico colombiano, potente e sanguinario. La Cruz è una giornalista colombiana che entra nel suo mondo, magneticamente attirata, ne diventa l'amante fino a mettere a rischio la sua vita.



"Javier - dice la moglie Penelope - mi spaventava, aveva una energia così brutta, aggressiva, essere così dentro il suo personaggio mi aiutava ma poi a casa mi dava nausea. Dopo 4 settimane di riprese non vedevo l'ora di finire il film, non vedevo Javier ma Pablo e mi spaventava nonostante sapessi che era il trucco".



Bardem invece ha svelato di inseguire da anni il personaggio, "mi interessava capire la sua personalità, quella contraddizione per cui era un padre amorosissimo e ha fatto piangere centinaia di altri padri. Trasformarmi anche fisicamente in lui era importante per vivere il personaggio ma non l'ho mai portato fuori dal set, non era certo un piacere essere Escobar".