Diego Abatantuono, 60 anni di successi dal cabaret al grande cinema

Diego Abatantuono la comicità l'ha respirata sin da ragazzino, grazie allo zio Gianni Bongiovanni, proprietario del Derby Club, il locale di cabaret nel quale hanno mosso i primi passi I Gatti di Vicolo Miracoli, Massimo Boldi, Giorgio Faletti, Mauro Di Francesco e tanti altri.



Dopo l'esordio da protagonista con Il tango della gelosia, il successo arriva con il personaggio che cavalcherà nei primi anni di carriera in cult della commedia italiana degli Anni Settanta e Ottanta come I fichissimi e Eccezzziunale... veramente dei fratelli Vanzina e Attilia flagello di Dio. Ma Abatantuono dimostra di saper ricoprire anche ruoli drammatici. E' Pupi Avati a volerlo per primo in questa nuova veste in Regalo di Natale del 1986. La consacrazione giunge però grazie al mix perfetto di drammaticità e ironia di Mediterraneo, che gli regala l'Oscar nel 1992, quando la pellicola di Gabriele Salvatores conquista Hollywood e la statuetta come miglior film straniero. Il sodalizio con il regista, iniziato nel 1986 con la fondazione della casa di produzione Colorado Film è proseguito sul set con Marrakech Express nel 1989 e tanti altri film, prima e dopo l'exploit di Mediterraneo.



Oltre 50 pellicole nella carriera di Abatantuono, ma anche tanta tv con fiction e la conduzione di varietà e programmi comici, come Colorado Cafè, del quale è stato anche autore.



Per festeggiare l'importante compleanno, Iris dedica a Diego Abatantuono la "Maratona Eccezziunale". Sabato 23 maggio, sarà una giornata dedicata all'attore e ai suoi film. Sul canale 22 del digitale terrestre, dalle 11.30 del mattino alla 1 di notte saranno trasmessi Viva san Isidoro!, Concorrenza sleale, Mari del sud, Camerieri, Viuuulentemente... mia, Attila flagello di dio e Il barbiere di Rio.