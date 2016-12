Chuck Berry, il padre del rock'n'roll compie 90 anni

La rivista "Rolling Stone" lo ha inserito al quinti posto tra i migliori artisti di sempre, dietro i Beatles, Elvis Presley e Bob Dylan. Ma nessuno di quelli che lo precedono in classifica sarebbe esistito senza di lui. E' stato lui a incendiare il blues dandogli anima e corpo ballabili, conquistando da nero anche il pubblico bianco. E' stato lui ha fare della chitarra uno strumento non tanto di accompagnamento ma protagonista, con una serie di riff che sono stati il modello per centinaia di chitarristi a venire.



Rockstar sul palco come nella vita, con un percorso a dire poco turbolento, che lo ha portato anche a conoscere il rifomatorio in età giovanile e la galera poi (per avere avuto rapporti con una 14enne). Nato a San Louis nel 1926, si è formato con il blues e il folk, per poi trasportarli in una cifra personalissima che ha costituito la linea guida di molti che lo hanno seguito. I Beatles, i Beach Boys e i Rolling Stones del primo periodo si sono fatti le ossa a suon di cover di Berry e spesso hanno raggiunto il successo grazie a quelle (come i Beach Boys e "Sweet Little Sixteen"). Autore (a differenza di altre star degli anni 50 e 60) delle proprie canzoni, ha posto le baasi del rock'n'roll con "Maybellene". Il cinema lo ha omaggiato più volte: Michael J. Fox in "Ritorno al futuro" ha come pezzo forte "Johnny B. Goode" e quando torna nel passato stupisce tutti suonando quel pezzo (con un fantomatico cugino di Berry che chiama Chuck dicendogli al telefono "devi sentire questa"). E il ballo diventato cult tra John Travolta e Uma Thurman in "Pulp Fiction" si svolge su "You Never Can Tell".