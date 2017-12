La prima della Scala "da questo punto di vista cade sempre in un momento delicato", ha detto sorridendo il sindaco di Milano Giuseppe Sala riferendosi alle defezioni delle autorità. Lo scorso anno, infatti, la mancanza delle prime cariche dello Stato era dovuta alla bocciatura del referendum e alla conseguente caduta del governo Renzi. "Ma va bene lo stesso - ha aggiunto, spiegando che tutti si sono scusati - Questa è una festa di Milano". Non ha voluto sentir parlare di mancanza di personalità il sovrintendente della Scala Alexander Pereira: "Ci sono tanti rappresentanti ufficiali di questo Paese e comunque noi facciamo l'opera per gli amanti della musica e tutto il resto è secondario". In effetti il numero di esponenti del governo era alto: con un tris di ministri (quello dell'Economia Pier Carlo Padoan, dei Beni culturali Dario Franceschini e della Coesione Sociale Claudio De Vincenti) e due sottosegretari (Boschi, accompagnata dal fratello, e Ivan Scalfarotto) oltre alla vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cantabia, al presidente della Lombardia Roberto Maroni e al sindaco (per la prima volta accompagnato all'inaugurazione della stagione dalla compagna Chiara Bazoli).

Scala, una prima "rivoluzionaria" con lʼ"Andrea Chenier" di Giordano Ansa 1 di 44 Ansa 2 di 44 Ansa 3 di 44 Ansa 4 di 44 Ansa 5 di 44 Teatro alla Scala 6 di 44 Teatro alla Scala 7 di 44 Teatro alla Scala 8 di 44 Teatro alla Scala 9 di 44 Teatro alla Scala 10 di 44 Teatro alla Scala 11 di 44 Teatro alla Scala 12 di 44 Teatro alla Scala 13 di 44 Teatro alla Scala 14 di 44 Teatro alla Scala 15 di 44 Teatro alla Scala 16 di 44 Teatro alla Scala 17 di 44 Teatro alla Scala 18 di 44 Teatro alla Scala 19 di 44 Teatro alla Scala 20 di 44 Teatro alla Scala 21 di 44 Teatro alla Scala 22 di 44 Teatro alla Scala 23 di 44 Teatro alla Scala 24 di 44 Teatro alla Scala 25 di 44 Teatro alla Scala 26 di 44 Teatro alla Scala 27 di 44 Teatro alla Scala 28 di 44 Teatro alla Scala 29 di 44 Teatro alla Scala 30 di 44 Teatro alla Scala 31 di 44 Teatro alla Scala 32 di 44 Teatro alla Scala 33 di 44 Teatro alla Scala 34 di 44 Teatro alla Scala 35 di 44 Teatro alla Scala 36 di 44 Teatro alla Scala 37 di 44 Teatro alla Scala 38 di 44 Teatro alla Scala 39 di 44 Teatro alla Scala 40 di 44 Teatro alla Scala 41 di 44 Teatro alla Scala 42 di 44 Teatro alla Scala 43 di 44 Teatro alla Scala 44 di 44 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Al di là di assenze o meno per la prima della Scala, ha ricordato Franceschini, "tutto il mondo guarda a Milano e alla Scala". In città sono stati 27 i posti in cui si è potuto assistere all'opera, dal carcere di San Vittore al Terminal 1 di Malpensa, senza contare la diretta nei cinema (non solo in Italia) e in tv.



Boschi, che ha scelto di indossare un abito Armani per l'occasione, ha raccontato di amare "molto l'opera". "Quando ero studentessa ero abbonata alla stagione operistica a Firenze - ha spiegato -. Adesso ho un po' meno tempo, ma quando posso è bello prendersi una pausa e immergersi nella bellezza". Niente politica dunque per questa sua prima serata scaligera. "Sono molto contenta - ha concluso - ho girato per i principali teatri di tutto il mondo, ma la Scala mi mancava".



Mondanità a parte, l'attesa era tutta per l'opera che proprio a Milano debuttò in prima assoluta nel 1896 e che mancava dal 1985, essendo finita negli ultimi anni un po' tra i titoli in disuso. Non per Riccardo Chailly, che l'ha diretta più volte in passato e che ha deciso di riproporla come appuntamento focale della stagione, con la regia di Mario Martone. "E' stato uno spettacolo straordinario: è la prima volta che Martone e Chailly lavorano insieme, l'accoppiata è riuscita", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Milano - ha proseguito - si conferma custode della lirica italiana".