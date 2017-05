Patti Smith, la poetessa del rock in Italia: laurea ad honorem e tour

A distanza di tre anni dal tour acustico "The Smith's’ Family", in occasione del conferimento della laurea magistrale ad honorem in Lettere classiche e moderne, Patti Smith è in Italia dove si esibirà in una serie di concerti dal titolo "Patti Smith - Grateful" in cui sarà accompagnata sul palco dai figli. Primo tra tutti l’appuntamento il 4 maggio al Teatro Regio di Parma. La città emiliana ospita anche una sua mostra fotografica “Higher Learning”.