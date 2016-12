Orlando Bloom torna tra i "Pirati dei Caraibi": sarà nel quinto film

Buone notizie per i fan della saga dei pirati dei Caraibi. Nel quinto film, "Dead Men Tell No Tales", Orlando Bloom tornerà a vestire i panni di Will Turner. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla Disney questo weekend nel corso del D23 Expo. Non ci sono ancora notizie riguardo un ritorno anche di Keira Knightley, anche se questo appare più difficile. Le riprese del film sono iniziate a febbraio e la sua uscita è prevista per il luglio del 2017.