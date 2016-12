Mtv Video Music Awards, Rihanna riceverà il Michael Jackson Video Vanguard Award

Due volte vincitrice del VMA Video of the Year, è stata la più giovane artista a raggiungere per ben 14 volte con i suoi singoli la posizione numero 1 della classifica Billboard Hot 100. In tempi rapidissimi le sue hit hanno generato alcuni dei video musicali più memorabili: da "Umbrella" a "We Found Love", passando per "Diamonds" fino alla sua più recente collaborazione con Drake in "Work".



Con questo riconoscimento, Rihanna si aggiunge alla prestigiosa lista di coloro che hanno ricevuto il Vanguard Award, inclusi Michael Jackson, Madonna, Peter Gabriel, Guns N' Roses, Beastie Boys, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé e Kanye West.