Mtv Ema 2016, Beyoncé e Justin Bieber dominano le nomination

La hit da record di Adele "Hello" per la categoria "Best Song" se la vedrà con la canzone pop elettronica di Justin Bieber "Sorry", la ballata soul-pop di Lukas Graham "7 Years" e il remix di Seeb del successo dance di Mike Posner "I Took a Pill in Ibiza". Benji & Fede sono i nominati wildcard scelti dai fan con il social voting per la categoria Best Italian Act, e si vanno ad aggiungere ad Alessandra Amoroso, Emma, Francesca Michielin e Salmo.

Ecco la lista completa con tutte le categorie e gli artisti nominati:

BEST ITALIAN ACT

Alessandra Amoroso

Benji & Fede

Emma

Francesca Michielin

Salmo



BEST SONG

Adele - Hello

Justin Bieber - Sorry

Lukas Graham - 7 Years

Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)

Rihanna ft. Drake - Work



BEST VIDEO

Beyoncé - Formation

Coldplay - Up&Up

Kanye West - Famous

Tame Impala - The Less I Know the Better

The Weeknd ft. Daft Punk - Starboy



BEST FEMALE

Adele

Beyoncé

Lady Gaga

Rihanna Sia



BEST MALE

Calvin Harris

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd



BEST LIVE

Adele

Beyoncé

Coldplay

Green Day

Twenty One Pilots



BEST NEW

Bebe Rexha

DNCE

Lukas Graham

The Chainsmokers

Zara Larsson



BEST POP

Ariana Grande

Fifth Harmony

Justin Bieber

Rihanna

Selena Gomez

Shawn Mendes



BEST ROCK

Coldplay

Green Day

Metallica

Muse

Red Hot Chili Peppers



BEST ALTERNATIVE

Kings of Leon

Radiohead

Tame Impala

The 1975

Twenty One Pilots



BEST HIP HOP

Drake

Future

G-Eazy

Kanye West

Wiz Khalifa



BEST ELECTRONIC

Afrojack

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix



BIGGEST FANS

Ariana Grande

Beyoncé

Justin Bieber

Lady Gaga

Shawn Mendes