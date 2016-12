23 febbraio 2015 Katy Perry, auguri hot per il compleanno di Rihanna e cartoline bollenti dall'Italia Prima del concerto di Milano, la popstar ha visitato Firenze e Pisa, postando foto ricordo esplicite e un disegno in cui scambia un bacio appassionato con l'amica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:12 - Il viaggio in Italia di Katy Perry è hot. La popstar ha pubblicato su Instagram le foto ricordo della sua visita a Firenze e Pisa, dove ha fatto tappa prima di sbarcare a Milano per il suo unico concerto italiano. Gli scatti sono irriverenti e contengono messaggi sessuali espliciti, come quello nel disegno postato per augurare buon compleanno all'amica Rihanna, che ha compiuto 27 anni proprio mentre la Perry era in Italia.

“I've kissed a Girl and I like it” (ho baciato una ragazza e mi è piaciuto) è il ritornello della canzone che l'ha resa famosa e con un bacio poco casto Katy Perry ha voluto fare gli auguri a Rihanna sul web. La popstar ha postato il disegno di un “contatto ravvicinato” tra le due ragazze, con un messaggio in cui confessa di sentire la mancanza dell'amica, con la quale pochi mesi fa si vociferava avesse avuto un litigio a causa del riavvicinamento con l'ex della cantante delle Barbados, Chris Brown.



Auguri inviati via web mentre la cantante si trovava in Italia per l'unica data del suo tour Prismatic. Prima di volare a Milano, però, la Perry si è goduta una mini vacanza in Toscana, visitando Pisa, e la sua celebre torre, e Firenze. Se il disegno dedicato a Rihanna è hot, l'album del viaggio in Italia lo è ancora di più. Le foto da turista della bella Katy riportano tutte la didascalia “Nailed it”, “ho centrato il punto”, tranne quella che la vede sorridente in posa con il Ponte della Santa Trinità sullo sfondo, dove la Perry scrive che Firenze è tra le sue 5 città preferite e si complimenta con l'Italia per aver mantenuto intatta la bellezza del capoluogo toscano.