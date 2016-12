George Michael ci ricasca: in rehab per disintossicarsi dalla droga

10:36 - Aveva giurato di aver messo la testa a posto e invece George Michael ci è ricascato. La droga è la sua ossessione, così come riporta il giornale tedesco "Bild", il cantante è stato recentemente ricoverato in un centro specializzato in Svizzera. Dopo l'arresto per guida sotto l'effetto di cannabis, aveva promesso di smettere, e invece non ha resistito alla tentazione. Ora si trova nel costosissimo rehab Kusnacht, che "vanta" pazienti come John Galliano.

George, in una intervista a cuore aperto, aveva raccontato di essere stato dipendente soprattutto delle droghe leggere, fumando in un giorno anche venticinque "canne". Per poi aggiungere: "Ho smesso completamente, non fumo più neanche marijuana. Ho deciso di cambiare vita. Non tocco più niente da ben più di un anno e mezzo".



Con l'aiuto dei fan e del suo compagno che non lo ha mai abbandonato, il cantante giurava di aver superato ogni problema. L'anno scorso però è stato ricoverato d'urgenza per uno strano collasso, e ora l'ingresso ufficiale in rehab. Sarà la volta buona?