Ennio Morricone torna al western dopo 40 anni, grazie a Quentin Tarantino

Ennio Morricone torna a comporre la colonna sonora di un film western 40 anni dopo l'ultima volta e lo fa per Quentin Tarantino . Il leggendario compositore scriverà le musiche di " The Hateful Eight ", nuovo film del regista premio Oscar per "Django Unchained", in uscita a dicembre. A dare l'annuncio, arrivato al Comic Con, a San Diego, è stato proprio Tarantino, amante dello " Spaghetti Western " ed estimatore del cinema di Sergio Leone .

Quentin Tarantino avevo usato musiche composte da Morricone per i film di Leone in Bastardi Senza Gloria del 2009 e in Django Unchained nel 2013, cosa che pare non sia stata particolarmente gradita dal maestro italiano.



I due si erano incontrati lo scorso giugno a Roma, in occasione della cerimonia di consegna dei David di Donatello, quando il regista è stato premiato proprio dal compositore.



L'utilizzo di musica originale è una novità per il regista di Pulp Fiction, che di solito predilige canzoni già conosciute. The Hateful Eight, ambientato durante la guerra civile americana, in Wyoming, sarà promosso con una serie di screening itineranti, nel formato 70 millimetri, con cui in passato furono proiettati film come Lawrence d'Arabia e My Fair Lady. Una scelta in linea con le idee del regista, che, a San Diego, a fortemente criticato il digitale e il suo uso nell'industria cinematografica.



Nel cast del film ci sono Bruce Dern, il fedelissimo Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh e Tim Roth.