Deborah Iurato: "La popolarità non mi ha cambiata, sono sempre la stessa"

Oltre a "Via da qui" e "Amore senza fine", il disco, realizzato con la produzione di Mario Lavezzi, accoglie 3 inediti: "Mi allontanerò", "Liberi così" e "Sono ancora io". Ma a queste si aggiungono le versioni acustiche di "Anche se fuori è inverno" tratta dal suo precedente Ep eponimo e di "Se io fossi un angelo", di Lucio Dalla. Trovano spazio anche due singoli mai inclusi in un suo album: "Da sola" e "L'amore non è", brano regalato solo via web ai fan qualche tempo fa e dedicato a tutte le donne che lottano per i propri diritti.



Come è andato il tuo debutto al Festival?

E' stata un'esperienza stressante ma emozionante, assolutamente da ripetere. Mi porto con me tutto quanto ho vissuto in quei giorni come un bagaglio che mi arricchisce.



Anche se non tutto è filato liscio. Le polemiche sugli abiti sono state piuttosto dure...

Ma anche quella non voglio dimenticarla. E' stato comunque un passaggio che mi ha fatto crescere.



Come è nata la collaborazione con Giovanni Caccamo?

Siamo molto amici. Ci siamo conosciuti anni fa e la nostra è un'amicizia di quelle vere, fatta di pranzi della domenica e tanti discorsi, non una conoscenza "social" come quelle che vanno di moda oggi. Sono stata vicina a lui durante la lavorazione del suo album, e quando ho sentito "Via da qui" gli ho chiesto subito di poterla provare. La cosa è andata bene e abbiamo pensato potesse essere bella proporla in coppia a Sanremo.



Questo nuovo album contiene cose nuove e pezzi del tuo passato recente. E' un po' un punto fermo prima di guardare al futuro?

E' un lavoro che mi descrive per come sono adesso. Per me è come un bambino, di cui sono molto orgogliosa e innamorata. Ci sono canzoni che sono nate da un'emozione. Come la cover di "Se fossi un angelo", di Lucio Dalla. La prima volta l'ho interpretata a casa di Lucio. Nel suo ambiente, circondata dalle sue cose, è stato un momento davvero intenso e volevo in qualche modo riportarlo.



Come è stato il percorso da "Amici" ad oggi?

Un talent come quello ti dà una grande visibilità mediatica e si sa che spesso questa ti cambia. Io ho fatto di tutto per rimanere con i piedi per terra, circondandomi dei miei affetti e delle persone che ritenevo importanti. Ora posso dire che sono quella di sempre.



E' stato difficile resistere al cambiamento?

No, ho fatto tanti sacrifici per arrivare fino a questo punto e non voglio vanificarli montandomi la testa. Non so quanto tutto questo potrà durare, quindi faccio di tutto per godermi il momento.



Sei ancora in contatto con Maria De Filippi?

Certo, lei è sempre vicina. Ci siamo sentite anche prima del Festival. Per me è una donna importante che ha fatto molto per farmi crescere.



Hai accennato ai social. Che rapporto hai con il mondo virtuale?

In fondo buono, è un modo per far sentire la propria presenza e allo stesso tempo sentire il contatto dei fan in modo molto ravvicinato. C'è anche il rovescio della medaglia. Per esempio nei giorni di Sanremo ci sono state tante critiche e cose poco piacevoli da leggere. Ma non mi toccano più di tanto: vedo, leggo e ignoro e passo avanti.



LE DATE DELL'INSTORE TOUR

24/02 - Mondadori Megastore - Milano DUOMO ore 18.30

25/02 - Porte Di Roma - Roma ore 18.00

26/02 - Il Girasole - FERMO ore 17.30

27/02 - Al Battente - ASCOLI PICENO (AP) ore 17.30

28/02 - Auchan Giugliano (NA) ore 17.00

05/03 - Media World c/o Centro Commerciale Fiordaliso (MI) ore 17.00