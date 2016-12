Bohemian Rhapsody, il mistero dei Queen compie 40 anni

"Bohemian Rhapsody", tratto dal quarto album "A Night at the Opera", si rivelò un successo immediato nonostante la struttura musicale atipica. Manca infatti il ritornello e la band inglese mescola in una manciata di minuti generi molto diversi tra loro: canto a cappella, ballata, assolo strumentale, musica d'opera e hard rock.



Anche la clip (una delle prime a scopo promozionale) è diventata un cult nel genere, grazie all'ambientazione onirica e ad un linguaggio visivo inedito per l'epoca. Diretto da Bruce Gowers, il video si apre con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon che cantano a cappella immersi nel buio. Un'immagine che rimanda alla copertina del loro secondo album Queen II e che viene citata altre volte nel corso del brano. Pionieristici anche gli effetti speciali, tutti realizzati il fase di registrazione grazie a lenti e filtri.