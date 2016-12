Avril Lavigne e Chad Kroeger divorziano dopo due anni di matrimonio

"Siamo ancora migliori amici e lo saremo per sempre e l'uno si prenderà sempre cura dell'altro. Un ringraziamento sincero va a tutti i nostri familiari, agli amici e ai fan", ha scritto Avril Lavigne sul suo profilo ufficiale, accanto a una foto scattata il giorno del matrimonio con Chad Kroeger, celebrato il 1 luglio 2013 nel castello di La Napoule a Mandelieu, vicino a Cannes, in Francia.



I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2012, quando Kroeger collaborò al quinto album della cantante. L'8 agosto dello stesso anno, la proposta di matrimonio con un diamante da 14 carati e infine le nozze.



Da marito e moglie, Chad Kroeger e Avril Lavigne hanno collaborato ancora insieme e affrontato momenti non semplici, come le voci di crisi di un anno fa e la malattia di Lyme, che ha afflitto la popstar per lungo tempo.



Per il leader dei Nickelback, 41 anni, si tratta del primo divorzio. Per la cantante 31enne, esplosa nel 2002 grazie alla hit Complicated, si tratta invece del secondo matrimonio fallito, dopo quello con il frontman dei Sum 41, Deryck Whibley, durato tre anni e naufragato nel 2009.



Curiosamente, Avril Lavigne ha annunciato la separazione dal secondo marito solo tre giorni dopo le nuove nozze dell'ex. Il 30 agosto scorso, infatti, Deryck Whibley ha sposato la modella Ariana Cooper, alla quale era legato da tempo.