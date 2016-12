Zac Efron era schiavo della cocaina

foto Ap/Lapresse Correlati Zac Efron, doti poco nascoste o sul set 09:09 - Shock nel mondo di Hollywood. La notizia prima è rimbalzata sui siti scandalistici americani e poi ha fatto il giro del mondo. Qualche settimana fa Zac Efron è uscito dalla clinica per disintossicarsi dalla cocaina. L'attore 25enne ha impiegato ben cinque mesi per guarire del tutto. "Ora sta bene ed è felice. Si sta prendendo del tempo per tornare al lavoro", ha rivelato una fonte a E!. - Shock nel mondo di Hollywood. La notizia prima è rimbalzata sui siti scandalistici americani e poi ha fatto il giro del mondo. Qualche settimana faè uscito dalla clinica per disintossicarsi dalla cocaina. L'attore 25enne ha impiegato ben cinque mesi per guarire del tutto. "Ora sta bene ed è felice. Si sta prendendo del tempo per tornare al lavoro", ha rivelato una fonte a E!.

Zac Efron è protagonista del film "Parkland", che è stato appena presentato al Toronto Film Festival. Ma per ora i medici hanno imposto all'attore un periodo di riposo e di tranquillità prima di tornare sul set. Zac, star amatissima dai teenager, è uno dei volti emergenti del cinema americano. Apprezzato dai colleghi del calibro di Nicole Kidman, con cui ha girato "The Paperboy", Efron è indicato dai critici come un talento in crescita. Ora sta nel giovane attore riprendere in mano la sua vita e andare dritto per la sua strada, senza cadere in tentazione.