Marina Suma ora vende gioielli in spiaggia

Marina Suma ancora sexy 13:06 - Icona sexy degli Anni Ottanta, la sua copertina su Playboy ha fatto sospirare migliaia di maschi italici. Ma, adesso, cosa fa Marina Suma? Lontana dalle passerelle, dove è cominciata la sua carriera, ma anche dai set e dai teatri, a 53 anni ha realizzato il sogno di molti. Fa una vita da hippy vendendo i gioielli creati da lei stessa sulla spiaggia di Salina.

La fisicità e lo sguardo magnetico che l'hanno fatta amare al grande pubblico sono sempre le stesse. Marina, poi, non ha paura delle piccole rughe intorno agli occhi e, in barba al ricorso compulsivo al bisturi di molte sue colleghe, è rimasta naturale.



La grande fama le era arrivata con "Sapore di mare" di Carlo Vanzina, dove conquista Jerry Calà, onnipresente nella filmografia di tipo scanzonato di quegli anni. Erotismo alle stelle, invece, in "Dio li fa e poi li accoppia" dove prende l'iniziativa e seduce Johnny Dorelli nei panni di un prete.



Negli ultimi anni è stata avvistata al teatro, interprete di "Pene d'amor perdute", nella rilettura del regista Stefano Artissunch. La passione per la creazione di gioielli non è nuova ma adesso è diventata più esclusiva.